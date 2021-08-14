واقعة لا تحدث كثيرًا.. دجيكو يلعب لإنتر رغم وجوده على ذمة روما!

هل يتحرك روما أم كان بعلمه؟

شهدت مباراة إنتر الودية أمام دينامو كييف مساء السبت واقعة غريبة بعد الشيء بعدما شارك إدين دجيكو رفقة النيراتزوري رغم عدم انتقاله رسميًا للنادي الإيطالي.

ويسعى إنتر للحصول على توقيع دجيكو الذي لا يزال عقده ممتدًا مع روما، إلا أن التفاصيل الأخيرة بين الناديين لم تنته بعد واللاعب لا يزال على ذمة النادي العاصمي.

رغم ذلك، ارتدى دجيكو قميص إنتر ولعب المباراة، بل وسجل أول أهدافه مع كتيبة المدرب سيموني إنزاجي بالمباراة التي انتهت بفوزهم بهدفين نظيفين.

ولا يعرف حتى الآن إذا كانت مشاركة الدولي البوسني مع إنتر أتت بموافقة روما أم لا، وإذا ما كانت إدارة الجيالوروسي قد تتخذ خطوات ضد بطل الكالتشيو واللاعب بسبب هذه الفعلة.

إنتر استغنى عن خدمات روميلو لوكاكو لصالح تشيلسي نظير 115 مليون يورو، والنظرة إلى دجيكو هي أنه سيكون بديلًا للدولي البلجيكي في مركز المهاجم الصريح بسان سيرو.

دجيكو يطالب بالحصول على 400 ألف يورو من روما باعتبارها رواتب لم يتحصل على أي منها حتى الآن، وهذا هو جوهر تأخر إعلان انتقاله الرسمي لإنتر.

صاحب الـ35 لاعبًا قضى آخر ستة مواسم في إيطاليا رفقة روما، حيث سجل 119 هدفًا في 260 ظهور بجميع المسابقات.