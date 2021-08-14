خيارات كريستيانو رونالدو تضيق في يوفنتوس!

النجم البرتغالي لا يجد الكثير من الخيارات أمام مستقبله الكروي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الخيارات أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي تضيق كل يوم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب أراد مغادرة يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الصحيفة أن الرغبة كانت مشتركة بين النادي واللاعب، لكن الظروف الحالية لسوق الانتقالات حالت دون ذلك حتى الآن.

أين يمكن لرونالدو أن يرحل؟

رونالدو سعى سابقًا للعودة لصفوف ريال مدريد، فريقه الذي شهد أفضل فترات مسيرته الكروية، حيث حصل على أربع كرات ذهبية، وجاء الرفض قاطعًا من إدارة الملكي.

وكذلك كان هناك خيار العودة لصفوف مانشستر يونايتد الذي شهد بداية مجده الأوروبي قبل انتقاله لريال مدريد، لكن النادي الإنجليزي يفضل التركيز على تجديد عقد بول بوجبا وحسم مستقبله.

في حين كان خيار باريس سان جيرمان هو الأفضل بالنسبة لرونالدو، لكن الأمور تعقدت في الوقت الحالي بعدما وقع النادي الفرنسي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.

لماذا يريد يوفنتوس رحيل رونالدو؟

يأتي كل ذلك في الوقت الذي يبحث فيه يوفنتوس عن تدعيم صفوفه في الموسم الجديد بطلبات ماسيميليانو أليجري المدير الفني الجديد، لكن فاتورة الرواتب تحول دون ذلك، ورحيل رونالدو سيقلل الكثير منها.

جدير بالذكر أن سوق الانتقالات الصيفية يغلق خلال أسبوعين فقط، وسيكون على رونالدو ويوفنتوس أن يجدا حلًا لوضع البرتغالي في الفريق قبل بداية الموسم إلا سيكون النادي الإيطالي يخاطر برحيله مجانًا في الصيف المقبل.

اقرأ أيضًا