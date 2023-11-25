واضعًا يده على قلبه .. أسطورة ريال مدريد يؤكد براءة برشلونة بقضية نيجريرا!

اعتراف خطير من نجم الميرينجي السابق

أكد فيرناندو مورينتس مهاجم ريال مدريد السابق، أنه لم يشعر في أي وقت من الأوقات بتحيز الحكام للغريم التقليدي برشلونة خلال مسيرته كلاعب.

برشلونة يتعرض لاتهامات عنيفة على مدار الأشهر الماضية، بعد انفجار قضية خوسيه لويس نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسبانية، والتي يُتهم فيها برشلونة بدفع رشاوى للتأثير على الحكام.

مورينتس قال لصحيفة "ماركا" الإسبانية عن شعوره بالأذى من التحكيم أثناء اللعب ضد برشلونة:"بصراحة لا، أنا أقول ذلك وقلبي على يدي، لا يبدو من الطبيعي أن يقوم نادٍ في هذا البلد بدفع أموال لمدير لجنة الحكام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"خلال فترتي كلاعب كرة قدم لم أشعر بتحيز لبرشلونة، لحسن حظنا فزنا بالعديد من الألقاب في مدريد، ولكن في الملعب لم يكن لدي شعور بمنفعة أو ضرر من الحكام، أعتقد أن هذا مزيج من الظروف التي نوليها أهمية كبيرة في بعض الأحيان، وربما كان هذا الوضع خلال فترتي مع النادي".

وفي سياق منفصل تطرق النجم المعتزل إلى المشاكل النفسية التي يعاني منها بعض اللاعبين الآن:"هذا الموضوع مثير للاهتمام لأننا تعاملنا مع هذه المشاكل بطريقة معينة، لكل منا ظروفه الخاصة، لقد كنت محظوظًا لكوني شخصًا باردًا لا يتأثر بالمديح أو النقد، بعض اللاعبين الآخرين بالفريق واجهوا مشاكل نفسية وعملوا على حلها بأنفسهم دون أي دعم عكس ما يحدث الآن".

يذكر أن مورينتس البالغ من العمر 47 سنة، لعب لريال مدريد من 1997 وحتى 2003، وانتقل بعدها على سبيل الإعارة إلى موناكو قبل الانضمام لليفربول في 2005، ونجح في الحصول على العديد من الألقاب بقميص العملاق الإسباني وأبرزها 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا وبطولتين دوري إسباني.