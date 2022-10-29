واصل يا فتى .. نيمار يرد على الحملة العنيفة ضد أنتوني

رسالة إلى نجم مانشستر يونايتد

قرر النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، التضامن مع زميله ومواطنه أنتوني جناح مانشستر يونايتد، في ظل حملة الهجوم العنيفة التي ظهرت ضده مؤخرًا بسبب حركاته الاستعراضية.

أنتوني قام بمراوغته الشهيرة بالدوران 720 درجة خلال فوز الفريق على شيريف تيراسبول بثلاثية نظيفة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، ليتعرض لهجوم عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بعدم الاحترام للفريق الضيف.

بول سكولز أسطورة يونايتد وصف اللاعب بالمهرج وقال إن حركاته لا تجلب المتعة لأي شخص في أي مكان في العالم حتى في بلده البرازيل.

ولكن نيمار قال في قصة نشرها على حسابه على موقع "إنستجرام" مصحوبة بصورة أنتوني:"استمر في ما تفعله ولا تغير أي شيء، واصل يا فتى بكل جرأة وسعادة".

جدير بالذكر أن أنتوني نفسه قرر التحدي هو الآخر عبر حسابه الشخصي، مؤكدًا أنه سيستمر في هذه الحركات لأن البرازيل تشتهر بهذه اللقطات الفنية، متعهدًا بعدم التوقف عن استعراض مهاراته.