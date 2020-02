واتفورد وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

واتفورد 0 × 0 ليفربول

45’ الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

44’ خطأ لصالح ليفربول فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من ويل هيوز على جوجينيو فينالدوم

43’ تسديدة قوية من إسماعيلا سار من داخل يمين المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى

42’ تنفيذ الركنية بعرضية من روبيرتسون لكن ابعدها الحارس بن فوستر من أمام الجميع

41’ توغل من محمد صلاح من داخل يمين المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية

40’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول

38’ انطلاقة من اندرو روبيرتسون من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمى

37’ تبديل أول فى صفوف واتفورد دخول روبرتو بيرييرا وخروج جيرارد دولوفيو

We're forced into our first change...



⬅️ Deulofeu

➡️ Pereyra



Get well soon, Gerard 🙏



⏱️ 36’

⚽ 0-0#WATLIV pic.twitter.com/ZbjrqOlHFO — Football Club (@WatfordFC) February 29, 2020

35’ لاتزال المباراة متوقفة لعلاج جيرارد دولوفيو لاعب فريق واتفورد

32’ توقف اللقاء لسقوط جيرارد دولوفيو بعد تدخل قوي من فيرجيل فان دايك ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

31’ تمريرات تحضيرية بين أقدام لاعبي فريق ليفربول في منتصف الميدان

30’ نصف ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ تمريرة طولية من ويل هيوز لداخل المنطقة لكن ابعدها دفاع الريدز بنجاح

28’ تمريرة طولية من ديان لوفرين فى إتجاه ساديو مانيه على حدود المنطقة لكنها أقرب إلى الحارس بن فوستر

27’ ضغط متقدم من لاعبي واتفورد على دفاعات ليفربول

26’ ركنية لواتفورد تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها فيرجيل فان دايك

25’ محاولات من لاعبي ليفربول للبحث عن ثغرة فى دفاعات واتفورد

22’ عرضية من إسماعيلا من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

20’ تسديدة من محمد صلاح من يمين المنطقة لكنها فى الشباك الخارجية لمرمى

15’ ربع ساعة مرت من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ عرضية من جيرارد دولوفيو من الجهة اليسري تلقاها عبدولاي دوكوري بتسديدة قوية لكنها اصطددمت فى الدفاع ومرت إلى ركنية

12’ تسديدة من جيرارد دولوفيو من داخل يسار المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى بقليل

11’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول

10’ عشر دقائق أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

7’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق ليفربول في منتصف الميدان

5’ تسديدة قوية من جيرارد دولوفيو من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أليسون

2, ضغط متقدم من لاعبي فريق واتفورد على حامل الكرة من لاعبي ليفربول

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

We're now underway at Vicarage Road.



COME ON YOU REDS!! 🔴 #WATLIV — FC (@LFC) February 29, 2020

البدلاء / أدريان / كي جانا هويفير / جويل ماتيب / تاكومي مينامينو / كورتيس جونز / آدم لالانا / ديفوك أوريجي

📋 #WATLIV team news.



Joe Gomez (precaution due to a minor fitness concern) and Naby Keita (sore hip) both out. https://t.co/Ho7mXKo7bf — Liverpool FC (@LFC) February 29, 2020

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / ترينت ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / أليكس تشامبيرلين / فابينيو / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه

البدلاء / هوريليو جوميز / كرايج داوسون / إغتاسيو بوسيتو / ناثانييل شالوباه / روبرتو بيرييرا / أندري جراي / داني ويلبيك

🚨 TEAM NEWS 🚨



Two changes from last weekend.



➡️ Femenía & Sarr

⬅️ Dawson & Pereyra#WATLIV pic.twitter.com/4vhG5kg0Hx — Watford Football Club (@WatfordFC) February 29, 2020

واتفورد: يبدأ المدرب نيجيل بيارسون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من بن فوستر / كيكو فيمينيا / كريستيان كاباسيلي / كرايج كاثكارت / {دم ماسينا / ويل هيوز / إيتيان كابوي / إسماعيلا سار / عبدولاي دوكوري / جيرارد دولوفيو / تروي ديني

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن واتفورد رغم معاناته لكنه أظهر تحسنًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وحتى رغم الهزيمة من مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية لكنه أظهر أداءً بارزًا لم تُعبر عنه النتيجة النهائية.

وتسعى كتيبة يورجن كلوب إلى مواصلة سلسلة اللا هزيمة والانتصارات المتتالية ليقترب رويدًا رويدًا من الحصول على لقب البريميرليج الذي بات حسمه مسألة وقت ليس أكثر.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – حيث يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على واتفورد، وذلك على ملعب فيكارج رود في إطار الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./