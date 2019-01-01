وائل جمعة للجدد: قميص الأهلي مسؤولية وليس رفاهية

رسالة من الصخرة للصفقات الشتوية بالمارد الأحمر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه وائل جمعة؛ صخرة دفاع الأهلي المصري الأسبق، رسالة لصفقات القلعة الحمراء الجديدة، متمنيًا أن يكونوا على قدر المسؤولية ويحققوا طموحات الجماهير.

وكان الأهلي قد تعاقد خلال الميركاتو الشتوي الجاري مع ستة لاعبين هم: حسين الشحات ومحمد محمود ومحمود وحيد ورمضان صبحي والأنجولي جيرالدو والفلسطيني محمود السلمي.

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جمعة كتب، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك عليكم الأهلي ولن تندموا على اختياركم، لاعبون يبدوا عليهم الاختيار من القلب".

وأضاف: "استعدوا لما هو قادم، تيشرت الأهلي مسؤولية وليس رفاهية، بالتوفيق لكم مع الأهلي إن شاء الله وتكونوا على قدر الطموحات".

صباح الخير…محمد محمود وحسين الشحات ومحمود وحيد وياسر ابراهيم مبروك عليكم الاهلي ولن تندمو علي اختياركم ... لاعبين يبدو عليهم الاختيار من القلب . استعدوا لما هو قادم ...تيشرت الاهلي مسئوليه وليس رفاهيه ...بالتوفيق ليكم مع الاهلي ان شاء الله وتكونو علي قد الطموحات — Wael Gomaa (@WaelGomaa) ٧ يناير ٢٠١٩

سموحة يطلب حكامًا أجانب لمواجهة الأهلي

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة غدًا الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 بالدوري المصري الممتاز.

ويأتي المارد الأحمر في المركز السادس برصيد 24 نقطة، بينما يحل الفريق السكندري في المركز الثامن بـ23 نقطة.