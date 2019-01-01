النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

وائل جمعة للجدد: قميص الأهلي مسؤولية وليس رفاهية

آخر تحديث
التعليقات()
رسالة من الصخرة للصفقات الشتوية بالمارد الأحمر

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

وجه وائل جمعة؛ صخرة دفاع الأهلي المصري الأسبق، رسالة لصفقات القلعة الحمراء الجديدة، متمنيًا أن يكونوا على قدر المسؤولية ويحققوا طموحات الجماهير.

وكان الأهلي قد تعاقد خلال الميركاتو الشتوي الجاري مع ستة لاعبين هم: حسين الشحات ومحمد محمود ومحمود وحيد ورمضان صبحي والأنجولي جيرالدو والفلسطيني محمود السلمي.

ميدو: أعشق نوعية حسين الشحات وسعيد بانضمامه للأهلي

اختيارات المحررين

جمعة كتب، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك عليكم الأهلي ولن تندموا على اختياركم، لاعبون يبدوا عليهم الاختيار من القلب".

وأضاف: "استعدوا لما هو قادم، تيشرت الأهلي مسؤولية وليس رفاهية، بالتوفيق لكم مع الأهلي إن شاء الله وتكونوا على قدر الطموحات".

سموحة يطلب حكامًا أجانب لمواجهة الأهلي

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة غدًا الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 بالدوري المصري الممتاز.

ويأتي المارد الأحمر في المركز السادس برصيد 24 نقطة، بينما يحل الفريق السكندري في المركز الثامن بـ23 نقطة.

الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | الصين تقلب الطاولة على قيرغيزستان وتهزمها بثنائية
الموضوع التالي:
فهد المولد: طموحنا أقوى من أي منتخب آخر للتويج بكأس آسيا
الموضوع التالي:
الأهلي يدرس إقالة جويدي والبحث عن بديل
الموضوع التالي:
نابولي يطلب ضم لوزانو من آيندهوفن
الموضوع التالي:
بوطيب: الزمالك الأول في أفريقيا والبطولات هدفي
إغلاق