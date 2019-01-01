هيريرا: كرة القدم ليست أولوية لإدارة مانشستر يونايتد

هيريرا رحل عن صفوف الشياطين الحمر في صفقة مجانية خلال الانتقالات الماضية

يعتقد أندرير هيريرا، لاعب باريس سان جيرمان الحالي، ومانشستر يونايتد السابق أن كرة القدم، لا تمثل أولوية بالنسبة للشياطين الحمر.

اللاعب الإسباني، رحل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية كصفقة انتقال حر بعدما رفض النادي تجديد عقده.

وقال هيريرا في تصريحات صحفية: "لا يمكنني التحدث عما كان يحدث في باريس سان جيرمان خلال السنوات الماضية، فإنا لم أكن موجوداً، ولكن منذ قدومي لاحظت أن تركيز النادي بالكامل على فريق الكرة".

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وواصل: "كل شيء هنا له علاقة بكرة القدم، نحن نعمل بجهد كل يوم، ويتواجد معنا ليوناردو المدير الرياضي كل يوم".

وتطرق صاحب الـ 30 عاماً للحديث عن ناديه السابق وقال: "لقد كنت سعيداً جداً في هذا النادي، أنا ممتن لجماهيره".

وأكمل: "كي أكون صريحاً، كنت أشعر في الكثير من الأوقات أن كرة القدم ليس لها أولوية في النادي".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "لا أريد المقارنة أو الحديث حول أولوية مانشستر يونايتد الأولى، ولكني في باريس أشعر أنني أتنفس كرة القدم".

جدير بالذكر أن هيريرا لعب مع باريس سان جيرمان، 10 مباريات في مختلف المسابقات حتى الآن صنع خلالها هدفاً وحيداً في الدوري.