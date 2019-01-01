سولشاير: روخو يستحق مكانه في مانشستر يونايتد

انتصار مميز للشياطين الحمر في الدوري الأوروبي

تحدث أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن انتصار فريقه على بارتيزان بالدوري الأوروبي، وأشاد بتألق مدافعه ماركوس روخو.

يونايتد انتصر على ضيفه الصربي بثلاثية نظيفة مساء الخميس، ليؤكد صدارته لمجموعته بالدوري الأوروبي ويعود لسكة الانتصارات.

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وقال المدرب للإعلام بعد المباراة: "كان ممتازاً منذ الفترة التحضيرية، لعب أكثر ما توقع هو ربما، وهذا يثبت أنه لاعب قمة ولماذا هو لايزال في مانشستر يونايتد".

وأضاف: "هو شخص يحب الفوز ويملك عقلية جيدة ويعرف كيف يمرر ويدافع، الأمر يتعلق على كيفية إبقائه جاهزاً لمدة طويلة، وقتها سترى إمكانياته".

واستمر النرويجي: "يملك حماسة كبيرة لكرة القدم، ووجوده يضيف أجواءاً مميزة، الجميع يحبه ويخشاه كذلك بسبب تدخلاته المتميزة".

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ويلعب يونايتد في اللقاء المقبل أمام برايتون لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.