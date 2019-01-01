هيرفي رينار يُعلق على أنباء تدريبه لليون الموسم القادم

مدرب المنتخب المغربي يتحدث عن الكواليس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب أن يكون قد توصل لاتفاق مع ليون لتدريبه الموسم القادم، موضحًا أن كل تلك الأخبار مجرد أكاذيب.

وكانت عدة مصادر فرنسية وأوروبية قد زعمت اقتراب رينار من خلافة برونو جينيسيو الذي أعلن رحيله عن ليون بنهاية الموسم الجاري.

المدرب الفرنسي ظهر عبر قناة مونت كارلو وعلق على الأمر قائلًا "كان هناك إشاعة حول اجتماعي مع جيرارد أولييه (المدير العام لليون) في مراكش، حين كنت في التدريب مع لاعبي المنتخب المغربي. أنا لم أقابله أبدًا، هل فعل هو؟".

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أضاف "شخصيًا، لا أجيد التحدث بلغة الخشب (أي الدبلوماسية). أنا أركز على إعداد المنتخب المغربي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأنا موظف لدى الاتحاد المغربي لكرة القدم".

ورغم هذا النفي إلا أن رينار لم يستبعد التدريب في فرنسا مجددًا، إذ قال "أحب بالطبع التدريب مجددًا في الليج وان".

"أنا لا أستسلم أبدًا ومخطئون تمامًا من قالوا أنني لا أنجح في تدريب الأندية. بإمكانكم التوجه لسوشو للسؤال عن هذا، الناس هناك تمتلك ذكريات جيدة عني رغم الهبوط".

يُذكر أن رينار حظي بتجربة فاشلة مع ليل موسم 2015-2016، إذ أقيل من تدريب الفريق بعد 13 مباراة فقط من الدوري الفرنسي لم يجمع خلالهم سوى 13 نقطة.