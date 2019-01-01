ووكر: جماهير اليونايتد في وضع صعب، لكنهم يُفضلون فوزنا باللقب

الصراع على أشده بين مانشستر سيتي وليفربول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال كايل ووكر نجم مانشستر سيتي أن جماهير مانشستر يونايتد تعيش وضعًا صعبًا بسبب التنافس الشرس بين فريقه وليفربول على لقب البريميرليج للموسم الجاري.

ويحتل ليفربول صدارة البطولة بفارق نقطتين عن السيتي، لكنه قد يتراجع للمركز الثاني حال انتصر رجال بيب جوارديولا على مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة مساء الأربعاء.

وكشف ووكر أن جماهير اليونايتد تُفضل تتويج فريقه باللقب على أن يُضاف لخزائن الريدز ويُوقف غيابهم عن الفوز بالبطولة منذ 29 عامًا.

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إذ قال "من المؤكد أن جماهير اليونايتد تعيش وضعًا صعبًا. جماهير اليونايتد تتواصل معي حين أكون في الخارج أو أسير مع الكلاب وتقول لي "نحن نُفضل فوز السيتي باللقب على حساب ليفربول"".

"من الغريب سماع هذا لكني واثق من أن لاعبي اليونايتد لن يضعوا أمامنا سجادة حمراء ويقولوا لنا "هيا، سجلوا ضدنا"، سيجعلون المباراة صعبة لأنها في النهاية مباراة كرة القدم بجانب أنهم بحاجة للنقاط في صراعهم على حجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال".

السيتي فقد فرصة حسم فوزه باللقب رسميًا الموسم الماضي حين فشل في هزيمة جاره رغم تقدمه عليه 2-0، إذ خسر اللقاء بنتيجة 3-2 في النهاية، وقد تحدث لاعب توتنهام السابق حول الأمر مؤكدًا أنهم كانوا قريبين من الفوز لكن منافسهم سجل هدفين وحسم النتيجة لصالحه، مضيفًا "هذا لأنه على الأرجح كان ما يتمناه كل مشجع لليونايتد، ألا يُتوج السيتي أمام فريقهم في ملعب الاتحاد".

أتم "نحن لا ندين لهم بتلك الخسارة لأننا سبق وهزمناهم خلال الموسم 3-1، لكنه انتصار للجماهير ولنقترب أكثر من أن نُصبح أبطال إنجلترا".

يُذكر أن اليونايتد يعيش صراعًا شرسًا لحجز أحد المقعدين الثالث والرابع في جدول الترتيب ليتأهل لدوري أبطال أوروبا القادم، إذ يمتلك الفريق حاليًا 64 نقطة مقابل 66 لأرسنال و67 لتوتنهام وتشيلسي، لكن الأخير لعب مباراة إضافية.