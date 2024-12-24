طريقته في المؤتمر الصحفي لليمن استفزته .. طارق كيال يهاجم هيرفي رينارد: تغير كثيرًا عن ولايته الأولى!

رينارد يتعرض لانتقادات عديدة في ولايته الثانية مع الأخضر..

شن الناقد الرياضي طارق كيال، هجومًا على هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل مواجهة اليمن المصيرية، في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون".

السعودية تواجه منتخب اليمن، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة "خليجي 26"؛ التي تستضيفها الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

كيال وصف في تصريحات مع برنامج "كورة"، حديث رينارد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة اليمن، بـ"المحبط" للاعبي الأخضر السعودي، الذين يعانون من مشاكل نفسية عديدة من الأساس.

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وقال الناقد الرياضي: "عندما يصرح المدرب بأن (المنتخب في وضع غير طبيعي)، فهذا يُمثل إحباطًا للاعبين؛ في الوقت الذي كان يجب عليه أن يقوم بتهدئتهم، وبث الحماس فيهم، قبل مباراة مصيرية في بطولة كأس الخليج".

وأعرب طارق كيال عن دهشته من التغيير الكبير الذي أصاب رينارد؛ بالمقارنة مع فترة ولايته الأولى مع المنتخب السعودي، التي امتدت من يوليو 2019 إلى مارس 2023.

وأشار كيال إلى أن هيرفي رينارد كان يتمتع بالحماس والاحترام؛ إلا أن كل هذا اختفى في ولايته الثانية بعد العودة للأخضر - على حد تعبيره -؛ قائلًا: "أنا من بين الأشخاص الذين اعترضوا على التعاقد معه؛ بسبب طريقة مغادرته في المرة الأولى".

جدير بالذكر أن السعودية تحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، ببطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، بدون أي نقاط، متقدمة على اليمن "الرابع" بفارق الأهداف فقط؛ وخلف منتخبي البحرين والعراق، صاحبي المركزين الأول والثاني بـ3 نقاط.