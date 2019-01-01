هيجوايين يقتحم قائمة أعلى 10 رواتب في البريميرليج فور وصوله

ثامن القائمة هو مهاجم البلوز الجديد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

لا زلنا مع التوابع المصاحبة لصفقة انتقال جونزالو هيجوايين مهاجم تشيلسي الجديد قادماً من يوفنتوس، في أعقاب قطع إعارته مع ميلان.

وسيتقاضى البيبيتا راتباً أسبوعياً قدره 270 ألف جنيه استرليني، الأمر الذي جعله صاحب ثامن أعلى أجر في الدوري الإنجليزي.

يتصدر القائمة التشيلي أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد بـ500 ألف جنيه استرليني، يليه مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال بـ350 ألف.

وفي المركز الثالث يأتي كل من رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي وهاري كين هداف توتنهام هوتسبر بالتساوي (300 ألف)، يليهما بول بوجبا خامساً بـ290 ألفاً، متساوياً مع نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي.

في المركز السابع يأتي كيفن دي بروين نجم سيتي بـ280 ألف، ثم يأتي هيجوايين، يليه روميلو لوكاكو تاسعاً (220 ألف) متساوياً مع سيرجيو أجويرو مهاجم الأزرق السماوي.