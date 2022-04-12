هيجواين يُبعث من جديد .. لاوتارو يثير خوف الأرجنتين

مهاجم إنتر وليلة صعبة ضد أستراليا

تعرض نجم إنتر والأرجننتين لاوتارو مارتينيز لانتقادات حادة عقب مشاركته في لقاء بلاده ضد أستراليا بكأس العالم والعرض الهزيل الذي قدمه.

الأرجنتين فازت على أستراليا بهدفين مقابل واحد، وشارك لاوتارو بديلاً في الشوط الثاني ولكن أضاع عدة فرص محققة لحسم المباراة.

الجمهور والإعلام هاجم لاعب النيراتزوري بقوة بسبب ضياع حسه التهديفي في المونديال الحالي، وفشله حتى الآن في هز الشباك.

وقارن البعض من الجمهور والإعلام بين مارتينيز وجونزالو هيجواين، النجم المعتزل الذي أضاع عدة فرص محققة بنهائيات كأس العالم وكوبا أمريكا، وأيضاً لاعب إنتر السابق رودريجو بالاسيو الذي هو الآخر أضاع انفراداً في نهائي 2014 الشهير ضد ألمانيا.

gonzalo higuain, rodrigo palacio and lautaro martínez pic.twitter.com/vwLqEUcxTG — salome 🇦🇷🇪🇸 (@tsnmijaur) December 3, 2022

وقبل المونديال، يملك لاوتارو سجلاً مميزاً مع بلاده، إذ لعب في المجمل 43 مباراة وسجل 21 هدفاً.