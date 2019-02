هيجواين ينضم لكريسبو وفيرون بعد التسجيل في هيديرسفيلد

نجح المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، في افتتاح سجله التهديفي مع تشيلسي، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

هيجواين رحل عن ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وانتقل للبلوز معاراً من ناديه الأصلي يوفنتوس.

وبعد الإخفاق في التسجيل أمام بورنموث الجولة الماضية، تمكن هيجواين من زيارة شباك هيديرسفيلد تاون هذا الأسبوع.

وسجل صاحب الـ31 عاماً الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 16، بمساعدة زميله الفرنسي نجولو كانتي.

وأضاف هدف آخر في الشوط الثاني ليحقق أفضل بداية ممكنة له على ملعب البلوز بالدوري.

ويصبح بذلك هيجواين هو ثالث أرجنتيني يحرز أهدافاً في البريميرليج بقميص تشيلسي على مدار تاريخه.

37 - Gonzalo Higuain has now scored 37 goals in 37 league appearances under Maurizio Sarri. Connection. #CHEHUD pic.twitter.com/eXK9SYzdjZ