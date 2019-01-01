هيجواين: لست مندهشًا من تقدم ميلان للمركز الثالث

مهاجم تشيلسي يتحدث عن فريقه السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سخر جونزالو هيجواين من الناس التي تنتقده حين لا يُسجل الأهداف وتراه بطلًا حين يفعل، كما أكد عدم دهشته من تقدم فريقه السابق "ميلان" للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

هيجواين الذي رحل عن ميلان في سوق الانتقالات الشتوي سجل اليوم أحد هدفي فريقه الجديد "تشيلسي" ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، خلال المباراة التي انتهت لصالح البلوز بنتيجة 2-1.

اللاعب الأرجنتيني أبدى سعادته البالغة بالفوز المهم، مضيفًا لقناة سكاي سبورت الإيطالية "قول الناس أنني لست موجودًا حين لا أسجل وأنني عدت في حال أحرزت الأهداف يجعلني أضحك. أنا سعيد بالهدف والفوز، وكان يُمكن أن أسجل هدفًا ثانيًا لكن تصدٍ مذهل منعه. تلك 3 نقاط مهمة للغاية في صراعنا على مقاعد التأهل لدوري الأبطال".

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أضاف حول موسمه "كانت بداية موسم صعبة بالنسبة لي، أنا في فريق جديد، الماضي هو الماضي ولا أركز سوى على تشيلسي حاليًا".

الروسونيري نجح في انتزاع المركز الثالث من الإنتر بانتصاره أمس على ساسولو وسقوط جاره أمام كالياري، وعلق هيجواين على هذا الإنجاز قائلًا "لست مندهشًا من رؤية ميلان في المركز الثالث، فهم فريق رائع ولديهم مدرب ممتاز، لقد تركت أصدقاء هناك. أحيانًا في كرة القدم، الأمور مجرد لا تسير جيدًا".

"لقد اتخذت قرارًا اعتقدت أنه الأفضل، وهم يؤدون جيدًا أيضًا، لذا فالجميع سعداء".

أخيرًا أكد مهاجم ريال مدريد سابقًا أنه لا يُشجع أحدًا الليلة من فريقيه السابقين، يوفنتوس ونابولي، موضحًا أنه يتمنى مباراة جميلة والفوز للأفضل، كما أكد على افتقاده لإيطاليا التي لعب بها 6 سنوات ومحاولته الاستمتاع بالمدينة الرائعة لندن.