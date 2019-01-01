أزبيلكويتا: كانت مباراة صعبة، كل نقطة لها قيمتها!

مدافع تشيلسي يتحدث بعد الفوز على فولهام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق تشيلسي انتصارًا مهمًا للغاية على فولهام خارج ملعبه في الجولة الـ29 للدوري الإنجليزي، وقد وصف مدافعه سيزار أزبيلكويتا المباراة بالصعبة مؤكدًا أن كل نقطة حاليًا لها قيمتها.

وصنع المدافع الإسباني هدف الفريق الأول لجونزالو هيجواين قبل أن يُسجل كالوم تشامبرز التعادل لأصحاب الملعب ثم يتقدم جورجينيو مجددًا للبلوز، لينتهي اللقاء بفوزهم 2-1.

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وبدأ أزبيلكويتا تصريحاته لقناة سكاي سبورتس عقب المباراة قائلًا "كانت مباراة صعبة".

"لعبنا جيدًا في الشوط الأول وخلقنا العديد من الفرص بهدف دخول غرف الملابس براحة أكبر، لكننا لم نُسجل، وكنا نعلم أن فولهام يُكافح للبقاء مما يعني أن كل نقطة مهمة ولها قيمتها، لقد ضغطوا علينا".

أضاف "ندرك أننا ندخل المرحلة الأخيرة من الموسم حيث يتعين علينا جمع كل نقطة نستطيع الفوز بها. لدينا العديد من الأهداف وآمل أن نحصل على ما نريد".