هيثم فاروق لإدارة الأهلي: صفقاتكم تنافس محليًا فقط وهناك لاعبين انتهت صلاحيتهم

نجم الزمالك الأسبق يوجه نصيحة لمجلس إدارة الأهلي بعد وداع دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد هيثم فاروق؛ نجم الزمالك الأسبق، أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، موجهًا رسالة تحذيرية إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء.

المارد الأحمر حقق الفوز أمام الأولاد بهدف وحيد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. (طالع تقرير المباراة)

ولم يسعف الفوز الشياطين الحمر، حيث كانوا بحاجة لإحراز ستة أهداف، بعدما خسروا لقاء الذهاب بخماسية نظيفة، ليودعوا البطولة القارية.

فاروق قال، خلال الاستديو التحليلي بقناة "بي إن سبورتس": "الأهلي قدم أداءً مقبولًا، والجميع أدى ما عليه، حتى أن هناك ما قدم أكثر من 120 من أدائه، وكون أونيانجو؛ حارس مرمى الفريق الجنوب أفريقي، هو رجل المباراة، فهذا دليل كافٍ على خطورة الأهلي خلال المباراة".

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وأضاف: "علينا ألا ننسى أخطاء الحكم، فقد ألغى هدف صحيح للمارد الأحمر بداعي التسلل، وهو صحيح مليون بالمئة ولا وجود لأي تسلل".

هيثم فاروق تابع: "أود أن أوجه رسالة إلى محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، والإدارة والجهاز الفني، قمتم بتدعيمات ممتازة، لكن ليس كلها تقدر على المنافسة بأفريقيا، من الممكن أن ينافسوا محليًا، لكن بأفريقيا الوضع مختلف".

وأكمل: "قميص الأهلي كبير على بعض لاعبي الفريق الحاليين، ومنهم من انتهت صلاحيته، انظروا إلى صن داونز ذهب للتعاقد مع لاعبين من البرازيل وأوروجواي".

يذكر أن صن داونز تأهل إلى نصف النهائي ليلاقي الفائز من مواجهة الوداد المغربي وهورويا الغيني، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.