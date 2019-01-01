عين على الحكم | فيديو - هل أُلغى هدف صحيح لـالأهلي في مرمى صن داونز؟

أخطاء تحكيمية كثيرة شهدها اللقاء!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت مواجهة الأهلي المصري أمام صن داونز الجنوب أفريقي، جدلًا تحكيميًا كبيرًا في عديد من القرارات التي اتخذها الجامبي بكاري جاساما؛ حكم المباراة، ومساعديه.

نتيجة اللقاء حتى الآن تشير إلى التعادل السلبي دون أهداف، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الدقيقة 48 من عمر اللقاء، سجل بها النيجيري جونيور أجايي هدف المارد الأحمر، بعدما ارتدت الكرة من يد أونيانجو؛ حارس الأولاد، بعد تصديه لتسديدة من المغربي وليد أزارو.

وقرر حكم اللقاء إلغاء الهدف بعد إشارة من سامبا؛ حكم الراية، بداعي وجود تسلل على أجايي، وسط اعتراضات من لاعبي الأهلي.

⛔️هدف ملغي لأصحاب الدار بداعي التسلل..



ما رأيكم؟ 🤔#CAFCL pic.twitter.com/KGntjXtLRz — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٣ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين كان قد انتهى بفوز صن داونز بخماسية نظيفة، في هزيمة هي الأثقل في تاريخ مشاركات الشياطين الحمر الأفريقي.