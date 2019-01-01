هيثم الجويني محذرًا شباب قسنطينة: الترجي لن يترك مجالًا للمفاجآت

لاعب الترجي يتحدث قبل المواجهة المرتقبة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توقع هيثم الجويني مهاجم الترجي التونسي مباراة صعبة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام شباب قسنطينة الجزائري، لكنه أوضح في نفس الوقت أن فريقه بطل أفريقيا لن يترك مجالًا للمفاجآت.

ويلتقي الفريقان اليوم السبت في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب الشهيد حملاوي في الجزائر، قبل أن يعودا للمواجهة مجددًا إيابًا في تونس يوم 13 إبريل القادم.

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ونقل موقع كووورة قول اللاعب لموقع ناديه الرسمي "لن تكون مباراة سهلة، فهي بين فريقين يمتلك كل منهما إمكانيات جيدة. نأمل أن نكون في قمة الجاهزية، ونستغل خبرتنا للعودة بنتيجة إيجابية".

أضاف "شباب قسنطينة فريق محترم جدًا، ويضم لاعبين جيدين. ندرك ما ينتظرنا، مواجهات دوري أبطال أفريقيا كثيرًا ما تحمل مفاجآت، لكننا لن نترك أي مجال لحدوثها".

يُذكر أن الترجي يصل الجزائر بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب كأس السوبر التونسي على حساب البنزرتي.