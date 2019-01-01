إيهاب المباركي: نحن أبطال أفريقيا، كفى تضخيمًا لشباب قسنطينة

لاعب الترجي يطالب الجميع بالثقة في اللاعبين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب إيهاب المباركي لاعب الترجي التونسي الجميع بعدم تضخيم منافسهم القادم في دوري أبطال أفريقيا "شباب قسنطينة"، مؤكدًا أنهم أبطال أفريقيا والحفاظ على لقبهم هو هدفهم الأساسي هذا الموسم.

ويلتقي السبت القادم الفريقان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب الشهيد حملاوي في الجزائر، قبل أن يعودا للمواجهة مجددًا إيابًا في تونس يوم 13 إبريل القادم.

المباركي أبدى كامل احترامه للفريق الجزائري ومسيرته في البطولة، لكن دعا لعدم التضخيم منه، بقوله حسب موقع كووورة "شباب قسنطينة فريق محترم، وكانت حصيلته طيبة في دور المجموعات".

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أضاف "فريقنا أيضًا كان متميزًا، فهو أكثر الفرق حصدًا للنقاط في المجموعات، كما كان لدينا أفضل خط دفاع في الدور نفسه، ولذلك نحن حريصون على مواصلة المسيرة الناجحة بثبات".

"شباب قسنطينة منافس يفرض الاحترام لكن لا يجب علينا تضخيمه، وألا نقلل من إمكانياتنا، فنحن أبطال النسخة الماضية، وبحول الله سنحقق نتيجة إيجابية في الجزائر".

"المواجهة ستلعب على فصلين، سيكون الأول في الجزائر، والثاني في تونس، وما يهمنا هو تحقيق نتيجة إيجابية في قسنطينة تُمكنّا من خوض لقاء الاياب بأريحية، لمواصلة الدفاع عن لقبنا بنجاح".

يُذكر أن الترجي تُوج بالنسخة الأخيرة من البطولة على حساب الأهلي المصري بعدما خسر أمامه ذهابًا في القاهرة 3-1 وهزمه إيابًا في تونس 3-0.