"هؤلاء النجوم سيأتون للسعودية" .. هندرسون يتحدث عن محمد صلاح ويحذر من الهلال!

حديث جوردان هندرسون عن عديد الملفات الهامة

SHAHID

أشاد النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، متوسط ميدان نادي الاتفاق، بقوة دوري روشن السعودي للمحترفين، على الرغم من اعترافه بـ"معانته الشديدة" من درجات الحرارة المرتفعة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هندرسون البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الاتفاق، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

وكشف هندرسون في تصريحات لبرنامج "برا 18"، عن أن العديد من النجوم الإنجليزيين، يتواصلون معه باستمرار؛ للاستفسار منه عن دوري روشن، وأسلوب الحياة في المملكة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقال نجم نادي الاتفاق: "خلال الفترة القادمة.. اعتقد أن هناك العديد من النجوم العالميين، وخاصة الإنجليز، الذين سينضمون إلى دوري روشن السعودي للمحترفين".

وعن الفريق الذي لفت نظره في السعودية.. أشار جوردان هندرسون، إلى أنه نادي الهلال؛ خاصة أنه عانى بشدة عندما لعب أمامه.

وأعرب هندرسون، عن إعجابه الكبير بالنجم المصري محمد صلاح، زميله السابق في ليفربول، واصفًا إياه بـ"الأفضل في العالم" حاليًا، بسبب التزامه الكبير داخل الملعب وخارجه، وتضحياته التي لا تنتهي، بالإضافة إلى العدد الهائل من الأهداف والأسيست، في كل موسم.

أما بخصوص الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، الذي يتولى منصب المدير الفني للاتفاق، أكد اللاعب، على أنه شخص شغوف بكرة القدم، وأنه سيطور الفريق بأفكاره.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد السعودي، حاول طول صيف العام الحالي، التعاقد مع صلاح من ليفربول؛ حيث عرض على العملاق الإنجليزي، مبلغًا يزيد عن الـ215 مليون يورو.

SHAHID