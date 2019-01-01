هونيس يعلن انتهاء سوق الانتقالات في بايرن ميونخ

النادي البافاري لن يتعاقد مع أي صفقة بعد ضم كوتينيو

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أعلن أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ، انتهاء سوق الانتقالات بالنسبة لفريقه وعدم ضم صفقات جديدة.

التقارير الصحفية أشار إلى اهتمام بايرن ميونخ بضم إيمري تشان بعد التعاقد مع فيليبي كوتينيو من برشلونة.

وقال هونيس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "أعتقد أنّ الفريق أصبح مكتملًا الآن بعد التعاقد مع كوتينيو وبيريشيتش وكويسانسي ولا نحتاج لصفقات جديدة".

وأوضح: "كنا نمتلك قائمة صغيرة مع بداية سوق الانتقالات لكننا تعاقدنا مع عدد من الصفقات المميزة خلال الفترة الأخيرة وأرى أنّ المدرب نيكو كوفاتش قادر على العمل بهذه المجموعة حتى يناير على الأقل".

وكان كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، قد أكد انتهاء اهتمام البافاري بالتعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

وتعاقد بطل الدوري الألماني مع لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد ويان أرب مع نهاية الموسم الماضي.