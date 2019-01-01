هوميلز وخاميس رودريجيز جاهزان لنصف نهائي كأس ألمانيا

نجما بايرن ميونيخ ماتس هوميلز وخاميس رودريجيز جاهزان لمواجهة فيردر بريمن في نصف نهائي الكأس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تلقى بايرن ميونيخ أخبارًا سارة قبل يومين فقط من مواجهته أمام فيردر بريمن في نصف نهائي كأس ألمانيا.

وتدرب الثنائي خاميس رودريجيز وماتس هوميلز بشكل طبيعي صباح اليوم بعد تعافيهما من الإصابة بشكل كامل.

وغاب الثنائي عن بايرن ميونيخ عن المواجهات الأخيرة، وكانا مرشحين للغياب عن مواجهة فيردر بريمن في نصف نهائي الكأس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

ولكن الفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي بداية الأسبوع الحالي أكدت جاهزيتهما للمشاركة في المواجهات القادمة.

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يذكر أن فيردر بريمن سيحل ضيفًا على بايرن ميونيخ على ملعبه أليانز أرينا في نصف نهائي كأس ألمانيا مساء الأربعاء المقبل.