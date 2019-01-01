هوملس: بوروسيا دورتموند ليس من فرق القمة

تصريحات قوية من القائد..

أبدى ماتس هوملس، قائد بوروسيا دورتموند، غضبه من الطريقة التي هُزِم بها فريقه من بايرن ميونخ، معتبرًا أنها علامة على أن أسود الفيستيفاليا ليسوا من فرق القمة على مستوى العالم.

بايرن ميونخ لم يجد صعوبة في الفوز على دورتموند في الكلاسيكو الألماني، واكتفى بأربعة أهداف في شباك الحارس رومان بوركي، ليستعيد توازنه بعد الهزيمة المذلة من آينتراخت فرانكفورت بخماسية في الجولة قبل الماضية.

في الوقت نفسه، فإن هوملس يرى أن نتيجة المباراة وأحداثها كانت سلبية للغاية لدورتموند، فقد قال "إنها علامة على أننا لسنا من فرق القمة.".

كما أضاف" نحن نكون من فرق القمة في أيامنا الجيدة، ولكن إذا ما كنت حقًا من فرق القمة فالأمر يحتاج إلى أن تكون جيدًا حتى في أيامك السيئة.".

دورتموند وعلى الرغم من امتلاكه 19 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ، إلا أنه يعيش أيامًا غير مطمئنة، فيُعاني الفريق بصورة واضحة خارج الأرض، فحتى الآن لم يفز الأصفر والأسود سوى في مباراة واحدة بعيدًا عن السيجنال إيدونا بارك في البوندسليجا.

مدافع المنتخب الألماني السابق ولاعب بايرن السابق، اختتم حديثه بقوله "لم نستطع أن نكون جيدين في أيامنا السيئة في أغلب الأوقات، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بمباريات خارج ملعبنا.".

يذكر أن هوملس البالغ من العمر 30 عامًا قد عاد إلى صفوف دورتموند هذا الموسم قادمًا من بايرن ميونخ، في الوقت الذي أعلن يواخيم لوف أنه لن يستدعيه مجددًا للمانشافت بسبب تراجع مستواه وكبر سنه في أعقاب الإخفاق الكبير بكأس العالم 2018.