هوملز يرد أخيرًا على اتهامات نيكو كوفاتش

ماتيس هوملز نجم فريق بروسيا دورتموند العائد من بايرن ميونخ يؤكد أنه يسعى دومًا لنشر عقلية الانتصارات في أي نادي يلعب له.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ماتيس هوملز لاعب فريق بايرن ميونخ السابق والعائد مؤخرًا لناديه بروسيا دورتموند أنه يحاول أن يزرع العقلية الانتصارية في أي فريق يرتدي قميصه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هوملز ونقلتها الصحافة الألمانية وأكد خلالها أن ما قاله كوفاتش عن رحيله هذا الصيف ليس صحيحًا على الإطلاق.

وقال هوملز: "ما قاله كوفاتش ليس حقيقي، هذا كل ما أستطيع قوله، رغم ذلك لقد أمضيت وقتًا طيبًا في صفوف بايرن ميونخ ولا أستطيع نكران ذلك".

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وأضاف: "أردت أن أقوم بما أحبه وهو لعب كرة القدم وأن أتحمل المسؤولية عندما لا تسير الأمور بشكل كامل وفي الموافق الصعبة، وأن أجمع الكل حول الفريق".

وأكمل: "أريد أن يكون لدينا في بروسيا دورتموند عقلية انتصارات أكبر من تلك، هذا موجود بالفعل في بايرن ميونخ منذ ٤٠ عامًا الجميع يعرف ذلك، لا يجب أن نصل لدور الـ ١٦ في دوري أبطال أوروبا ونكتفى بذلك".

جدير بالذكر أن كوفاتش كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن رحيل هوملز جاء بسبب خوف اللاعب من المنافسة على مركزه في الفريق.