هوملز: لا أفهم سبب إبعادي عن المنتخب وأعطينا الفريق كل شيء

ماتيس هوملز مدافع فريق بايرن ميونخ يؤكد عدم رضاه عن طريقة إبعاده عن منتخب ألمانيا هو وتوماس مولر وجيروم بواتينج عن طريق يواكيم لوف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب ماتيس هوملز مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني عن شعوره بالإحباط الكبير عقب الإعلان عن عدم احتياج المنتخب لخدماته بعد الآن.

جاء هذا في تصريحات نشرها هوملز عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة واسع الإنتشار "تويتر"، وأكد خلالها أنه يستحق أكثر من ذلك.

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وقال هوملز: "أحب أن أتحدث عن قرار إبعادي عن المنتخب الوطني، رغم أنني أحترم القرار بكل تأكيد، لكن من الصعب للغاية أن أفهمه على الجانب الرياضي".

وأضاف: "بغض النظر عن طريقة الإعلان فلقد كنت على علاقة جيدة دومًا بكل من له عمل في المنتخب الوطني، ودائمًا التعامل بيننا يكون بشكل عادل".

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وأكمل :"أنا وتوماس وبواتينج أعطينا الفريق كل شيء لسنوات طويلة، ومن وجهة نظري ما حدث لا يمنحنا حقنا بأي شكل ممكن من الأشكال".

واختتم: "لقد كانت سنوات رائعة بالنسبة لي، 70 مباراة دولية هي أكثر مما حلمت به وأنا صغير، وحققت أربعة بطولات كبيرة منها كأس العالم في 2014".