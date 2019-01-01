هودسون ينفي انتقال زاها لبوروسيا دورتموند

مدرب كريستال بالاس أكد شعوره بالملل من الحديث المستمر عن مستقبل الجناح الإيفواري

نفى روي هودسون المدير الفني لكريستال بالاس، التقارير التي أكدت رحيل اللاعب عن صفوف الفريق بشهر يناير الجاري.

بوروسيا دورتموند برز كأحد الأندية الراغبة في التعاقد مع الجناح الإيفواري، لتعويض رحيل كريستيان بوليسيتش بنهاية الموسم.

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بعض التقارير أكدت تقدم دورتموند لعرض قيمته تصل لـ50 مليون جنيه إسترليني لضم زاها.

هودسون علق على هذه الأنباء قائلا:"لا نعلم أي شيء عن ذلك، ولم ندخل في محادثات مع دورتموند".

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وأضاف:"إذا علقت عن كل خبر انتقال يخص زاها فهذا يعني أنني سأتحدث عنه بشكل مستمر لفترة طويلة".

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وتابع:"ويلفريد يرتبط بعقد طويل مع كريستال بالاس، من الطبيعي اهتمام أندية عديدة به، ولكن هذا لا يعني رحيله".

يُذكر ان زاها نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 4 في 21 مباراة لعبها مع كريستال هذا الموسم.