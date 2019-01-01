هودسون أودوي يبدأ مباراته الأولى مع إنجلترا ضد مونتينيجرو

جناح تشيلسي يُبهر الجميع

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات من المؤكد أن يبدأ جناح تشيلسي الشاب "كالوم هودسون أودوي" مباراته الأولى مع منتخب إنجلترا مساء اليوم، ذلك خلال مواجهة مونتينيجرو ضمن تصفيات يورو 2020.

وكان صاحب الـ18 عامًا قد لعب مباراته الأولى مع منتخب الأسود الثلاثة حين شارك بديلًا في المباراة الأخيرة أمام تشيك، والتي انتهت بانتصار إنجلترا 5-0 في ويمبلي.

ويُتوقع مسيرة هائلة للجناح صاحب المهارات الممتازة، لكنه رغم هذا لم يبدأ أي مباراة مع تشيلسي في البريميرليج واكتفى مدربه ماوريتسيو ساري بمنحه فرصة المشاركة من مقاعد البدلاء خلال 6 مباريات.

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لكن الأمر مختلف على صعيد بطولة الدوري الأوروبي، إذ شارك في جميع مباريات البطولة الـ8 وأحرز 4 أهداف وصنع هدفين، بجانب إحرازه لهدفين آخرين في مباراتيه ضد نوتنجهام فورست وشفيلد ونسداي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وينتهي عقد كالوم مع البلوز صيف 2020 ويُحاول النادي الإنجليزي جاهدًا إقناعه بالتجديد ورفض العرض المغري جدًا من بايرن ميونيخ.

إذ حاول النادي البافاري ضمه في يناير الماضي، لكن تشيلسي رفض وقرر الرهان على فرصة إقناعه بالتجديد الصيف القادم وإلا سيتم بيعه مقابل السعر الأعلى.