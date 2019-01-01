ماتيتش يدعو مانشستر يونايتد للحفاظ على "العظيم" سولشار

هل تستمع إدارة الشياطين الحُمر للنصيحة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب نيمانيا ماتيتش نجم وسط مانشستر يونايتد إدارة النادي بالحفاظ على المدرب أولي جونار سولشار وجهازه المعاون بالكامل.

سولشار تولى مهمة تدريب اليونايتد خلفًا لجوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي، وقد حقق 14 انتصارًا من 19 مباراة أبرزها الفوز على باريس سان جيرمان والتأهل لربع نهائي دوري الأبطال، لكن الخسارتين المتتاليتين أمام آرسنال وولفرهامبتون قللتا من الحماس حول منحه عقدًا دائمًا في ملعب أولد ترافورد.

ماتيتش يرى الأمر من زاوية مختلفة، إذ قال "أعتقد أنه مدرب عظيم، لكن علينا قول هذا أيضًا عن مساعديه مايك ومايكل وكيران، فهم يعملون جيدًا جدًا معًا. هم يعملون كفريق، الأمر لا يتعلق بأولي فقط".

"هناك أشخاص خلفه يُساعدوننا كثيرًا. سأكون سعيدًا إن بقي معنا، وآمل أن يبقى".

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أضاف "الثقة تكون أعلى حين نُحقق نتائج جيدة. الثقة مهمة جدًا خاصة لفريقنا، لأنه يضم الكثير من اللاعبين الشباب".

"الأمور أصبحت أسهل بالنسبة لنا بعد أن أحرزنا عدة انتصارات تحت قيادة أولي. لأكون صريحًا، لا أعرف بالتحديد ما الذي غيره في الفريق، لكن اللعب أصبح أسهل بالنسبة لنا بعد الفوز في كارديف".

أتم قائلًا عن ما الذي طلبه منه سولشار "لقد طلب مني اللعب أكثر للأمام ولألعب لعبي المعتاد. يُريني بعد كل مباراة فيديوهات عن ما الذي فعلته جيدًا وما الذي أحتاج لتحسن به. أحاول فعل ما يطلبه مني".

يُذكر أن أسهم سولشار ارتفعت كثيرًا للتحول من مدرب مؤقت إلى دائم، خاصة بعد عودة زين الدين زيدان إلى ريال مدريد، لكن يبقى الخطر الأكبر على مستقبله هو ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام والذي ينال إعجاب إدارة اليونايتد كثيرًا.