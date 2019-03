أول هدف يحمل "بصمة" تشيلسي الكاملة لإنجلترا منذ 2007

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أنهى منتخب إنجلترا الشوط الأول من مباراته أمام مونتينيجرو بتقدمه 2-1 بعدما كان متأخرًا بهدف ماركو فيسوفيتش.

وتوج روس باركلي نفسه نجمًا للشوط الأول، بعدما صنع الهدف الأول لزميله مايكل كين، ومن ثم سجل بنفسه الهدف الثاني بتمريرة حاسمة من كالوم هودسون أودوي.

ويُعد هذا الهدف هو الأول لإنجلترا منذ سبتمبر 2007 الذي يصنعه ويُسجله لاعبان من تشيلسي، إذ كان شون رايت فيليبس آخر لاعب من البلوز يسجل بتمريرة حاسمة من زميله في النادي جول كول.

هودسون أودوي يبدأ مباراته الأولى مع إنجلترا ضد مونتينيجرو

وتلك هي المرة الثانية التي يُسجل فيها باركلي هدفًا لإنجلترا ويصنع آخر، وقد حدث هذا لأول مرة أمام سان مارينو عام 2015.

وهي المرة الأولى التي يُقدم خلالها باركلي تمريرة حاسمة في مباراتين متتاليتين مع المنتخب.

وأصبح كالوم هودسون أودوي ثاني أصغر لاعب يبدأ مباراة رسمية لإنجلترا، إذ يبلغ من العمر اليوم 18 عامًا و138 يومًا، والأول هو واين روني الذي لعب في عامه الـ17 و160 يومًا.

