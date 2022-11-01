هنري: هذا هو سر ميسي، ويقدم مستويات مرعبة هذا الموسم

نال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إشادة كبيرة من زميله السابق في الملاعب تييري هنري بسبب ما يقدمه من مستويات هذا الموسم.
جاء هذا في تصريحات نقلها موقع "إل فوتبوليرو"، وأكد خلالها هنري أن ميسي يستطيع ببساطة خداع المدافعين بشكل سلس مع بداية كل مباراة.
وقال هنري: "غالبية الخصوم يُخدعون في ميسي، لأنه يبدو لا يهتم في بداية المباراة بأي شيء، وبعد ذلك يغير سرعته، لقد لعبت معه لعدة سنوات، وهذا الموسم هو يقدم مستويات مرعبة".
وكان ميسي قد قدم مستويات مذهلة هذا الموسم رفقة باريس سان جيرمان في كافة البطولات، بعد تسجيله لـ 12 هدفًا وصناعته لـ 13 خلال 17 مباراة مع الفريق.
جدير بالذكر أن الأرجنتيني كان قد أمضى فترة صعبة للغاية رفقة باريس في الموسم الماضي حيث تراجع مستواه وانخفضت أرقامه بشكل كبير.
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