ما الذي فعله بوسكيتش ورآه فيرديناند "عدم احترام" في نهائي الأبطال 2011

مدافع اليونايتد السابق يعود لأسوأ كوابيسه في كرة القدم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق ليلة نهائي دوري الأبطال 2011 أمام برشلونة بأنها كانت الأسوأ والأكثر إحراجًا له في حياته.

وخسر اليونايتد نهائي البطولة القارية بنتيجة 3-1 أمام برشلونة، وتحدث المدافع الأسطوري لليونايتد عن تلك الليلة قائلًا "أذكر وقوفنا ومشاهدتنا لهم يصعدون السلالم في ويمبلي، لم أشعر أبدًا بالحرج علانية مثلما كنت تلك الليلة".

أضاف "لقد كان هذا أسوأ من أي شيء آخر. كانت تلك الليلة الأكثر إحراجًا في حياتي".

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المدافع الدولي الإنجليزي كشف عن عدم احترام سيرجيو بوسكيتش لاعب وسط البارسا له، بقوله "أذكر بوسكيتش وقوله لي "أنت وفيديتش: بووم بووم بووم"، وعدم الاحترام الذي أظهره بعد ذلك. فكرت وقلت لنفسي "لا، لا أستطيع تقبل هذا".

فيرديناند تحدث خلال مشاركته في برنامج "ما ارتديته" على قناة بي تي سبورت عن ذكرياته مع القمصان التي ارتداها خلال مسيرته الكروية، وقد اختار بعض القمصان التي تحتل مكانة خاصة لديه وأبرزها قميص اليونايتد حين توج بدوري الأبطال عام 2008 وكذلك قميص منتخب إنجلترا الأول الذي امتلكه ويعود لعام 1983.

بعض القمصان حملت ذكريات سيئة كذلك، منها قميص البارسا بعد نهائي دوري الأبطال 2011، وكذلك قميص منتخب البرازيل من كأس العالم 2002، وأخيرًا قميص مانشستر سيتي لعام 2012.