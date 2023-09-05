هندرسون: لم أرحل للاتفاق بسبب الأموال، وكلوب سبب مغادرتي ليفربول!

محادثة مع كلوب حسمت الأمر

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أكد النجم الإنجليزي جوردان هندرسون أن رحيله عن ليفربول وانتقاله للاتفاق السعودي لم يكن بسبب الأموال التي سيحصل عليها بدوري روشن.

صاحب الـ33 سنة غادر ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية منضمًا للاتفاق بحوالي 13 مليون جنيه استرليني، ليخوض تجربة جديدة بعيدًا عن أوروبا بشكل كامل.

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وقال النجم المخضرم في تصريحات لموقع "The Athletic" عن حقيقة حصوله على 700 ألف استرليني أسبوعيًا:"أتمنى ذلك "ضاحكًا"، لا، هذه الأرقام ليست صحيحة".

وأضاف:"كان يجب أن تكون صفقة مناسبة للجميع من الناحية المالية ولكني لن أحصل على هذه الأرقام، كانت صفقة جيدة عمومًا بغض النظر عن المبالغ المنتشرة".

وأوضح:"ستيفن جيرارد لم يذكر المال مطلقًا عندما تحدث معي، كل ما تحدثت معه عنه كان كرة القدم والمشروع، وقال لي إنه لا يريد الانخراط في أي أمور متعلقة بالمال كل تركيزه كان على النهوض بالنادي والدوري عمومًا".

وعن سبب رحيله عن ليفربول:"كانت هناك بعض الأشياء التي دقت أجراس الإنذار في أذناي، علاقتي جيدة جدًا مع يورجن كلوب، لقد كان صادقًا معي، لن أخوض في تفاصيل المحادثة لأنها خاصة للغاية لكنه أخبرني بأنني لن ألعب بنفس القدر هذا الموسم، وكنت أعلم أنه سيكون هناك لاعبون جدد سيحلون في مركزي، أنا لا أقول إنهم أرادوا التخلص مني ولكني شعرت أن الرغبة في استمراري تغيرت ولم تكن كما كانت في الماضي".

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وتابع:"هناك بطولة أمم أوروبا قادمة في 2024 ويجب علي اللعب من أجل التواجد بها، لذلك تواصلت مع النادي حول فكرة الرحيل ولم يكن هناك أي اعتراض".

يذكر أن هندرسون شارك في 4 مباريات مع الاتفاق منذ انتقاله للفريق ونجح في صناعة هدفين خلال تجربته الجديدة بالدوري السعودي.

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