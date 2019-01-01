هندرسون: لست قلقًا على صلاح، الانتقادات تُحفزه

قائد ليفربول يتحدث عن زميله المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جوردان هندرسون قائد ليفربول ثقته في قدرة زميله محمد صلاح في مواجهة الانتقادات الموجهة له، وكذلك غضب جماهير المنافسين منه.

وأثير الكثير من الجدل مؤخرًا حول تعمد محمد صلاح السقوط للحصول على ركلات الجزاء، إذ حصل اللاعب على 3 ركلات جزاء مؤخرًا آخرها كانت خلال مواجهة برايتون، وقد منحت الريدز الفوز بهدف دون رد سجله نفس اللاعب.

ولا يقلق هندرسون من الانتقادات الموجهة للدولي المصري بسبب ذلك الأمر، بل دافع عنه وطالب باحترامه، قائلًا "صلاح سيفعل أشياء لا يراها الجمهور عادة، لذا عليهم الاستمتاع به لأنه لاعب من الطراز العالمي. ركلة الجزاء كانت واضحة، ولا مجال للتشكيك بها".

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أضاف "فيما يخص صلاح، أعتقد أنه يجب أن يحصل على التقدير المناسب من جماهير الأندية المنافسة على ملاعبها، فما يفعله والمتعة التي يُسببها للمشاهدين تستحق ذلك".

"إن حاولوا وضع المزيد من الضغوطات عليه، فهذا لن يجعله سوى لاعب أفضل. هذا الأمر لن يُضايقه، فهو قوي جدًا وأنا أعلم هذا. كلما كان عدد الناس ضده أكبر كلما كان عازمًا أكثر على إثبات خطأهم".

أتم "انا لست قلقًا على صلاح. لكني أؤكد أن الجماهير يجب أن تُقدره كما يجب حين نلعب خارج ملعبنا، لأنه سيفعل أشياء سيُحب الجمهور مشاهدتها".