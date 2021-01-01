هندرسون: لا نفكر في لقب الدوري، ونركز على اللقاء القادم!

بعد الخسارة الكبيرة من مانشستر سيتي، قائد ليفربول جوردان هندرسون يؤكد على التركيز على اللقاء القادم.

أكد جوردان هندرسون نجم فريق ليفربول أن تركيز فريقه بشكل كامل ينصب بشكل كامل ودائم على اللقاء القادم له في أي بطولة.

جاء هذا بعد ساعات من الخسارة برباعية من مانشستر سيتي في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي، وفي تصريحات صحفية للموقع الإلكتروني للفريق.

وقال هندرسون: "أتذكر الموسم الماضي عندما سألتمونا عن التتويج باللقب وكنا على القمة، قلت لكم أننا لا نفكر في ذلك، الأمر ذاته يتكرر الآن".

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وأضاف: "نفكر فقط في المباراة التالية، ونحاول الفوز في كل مباراة منفردة بقدر ما نستطيع مثلما نفعل دائمًا".

وأكمل: "نفس الأمر نقوم به سواء كنا على القمة أو في المركز الرابع أو حتى الخامس، هذا تسير الأمور هنا".

وأنهى تصريحاته: "كل تركيزنا على المباراة المقبلة فقط، ونريد أن نقدم كل ما لدينا من قدرات فيها من أجل الفريق".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بعيدًا عن القمة بعشر نقاط، ولمانشستر سيتي المتصدر مباراة مؤجلة.