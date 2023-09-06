هندرسون عن انتقال صلاح إلى الاتحاد: تواصل معي ولكن..

هل ينتقل محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي هذا الصيف؟

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علق جوردان هندرسون، لاعب الاتفاق السعودي، على شائعات اقتراب محمد صلاح نجم ليفربول من الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

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وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن الاتحاد قدم عرضًا بقيمة 215 مليون جنية إسترليني للمهاجم المصري من أجل التعاقد معه.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا أثلتيك" سُئل هندرسون عما إذا كان قد تحدث مع صلاح بشأن انتقاله إلى المملكة العربية السعودية.

وقال اللاعب الدولي الإنجليزي: "محمد صلاح تواصل معي، لكن لم نتحدث عن إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي"

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وتابع: "من الواضح أنني تحدثتُ معه لفترة وجيزة خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، إذ كان يسألني عمّا إذا كنتُ على ما يرام، وكل شيء على ما يرام، وكيف أستقر، والأشياء العادية".

وأتم: "سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيحدث فهو لاعب رائع، ومهما حدث سيكون له تأثير كبير سواء الانتقال إلى الدوري السعودي أو البقاء في ليفربول ، إنه إضافة رائعة لأي فريق".

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