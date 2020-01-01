هندرسون: صلاح لا يصدق وماني في تحسن

جوردان هندرسون يتحدث عن صلاح وماني وفيرمينو زملائه في ليفربول بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج

قال جوردان هندرسون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وقائد نادي ليفربول إن صلاح لا يصدق وساديو ماني يتحسن وفيرمينو أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة له.

ونجح لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون، في تتويج تألقه مع ليفربول هذا الموسم، بالحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وفقًا لرابطة النقاد والصحفيين.

المنافسة كانت شرسة بتواجد العديد من نجوم البطولة كان أبرزهم البلجيكي كيفين دي بروينه، لكن رابطة الكتاب الرياضيين الإنجليزية "FWA"، اختارت نجم الريدز في النهاية لتكتمل سيطرة نجوم ليفربول للعام الثالث على التوالي.

المزيد من الفرق

وقال هندرسون لموقع ليفربول إيكو إن بعض اللاعبين قد يكونوا حاسمين في بعض الأحيان أكثر من الطبيعي، ولكن في النهاية قدم محمد صلاح موسمًا رائعًا وكبيرًا"

وأضاف: "لقد رفع سقف التوقعات وما قدمه من أرقام جعلت الجميع يتوقعون الأفضل منه دائمًا، وبالنظر إلى ما يقدم من أداء وأرقام وأهداف فإنه أمر لا يصدق حقًا"

وتابع: "مجرد إلقاء نظرة على ما حققه حتى الآن يخبرك بكل شيء، فقد أحدث طفرة كبيرة منذ دخوله النادي، هو رجل عظيم خارج الملعب وشخص رائع للتجول والحديث معه، لا يمكنني التحدث عنه بما فيه الكفاية"

وأردف: "ماني؟ هو لاعب رائع، لا أود وضع علامة على ما سيقدمه في المباراة المقبلة في عطلة نهاية الأسبوع، فهو لا يمكن التنبؤ بما سيقوم به أو ما سيفعله، يمكنه أن يذهب في أي من الاتجاهين بكلتا القدمين"

وأكمل: "أحب بوبي فيرمينو للغاية، إنه أحد اللاعبين المفضلين لدي، وما يقوم به دائمًا أمر لا يصدق، كل شيء عنه مذهل للغاية، أحب حقًا التواجد معه"

وأكد: "إنه لاعب مهم لهذا الفريق والكثير من أدواره وما يفعله يتم دون أن يلاحظه أحد، إنه لاعب من طراز رفيع، لقد مر بموسم رائع وآخر كان له تأثير كبير منذ قدومه من ألمانيا"

نشرة جول اليوم | فضيحة في إسبانيا ونادي يايا توريه الجديد

يذكر أن جوردان هندرسون قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من اختيار هيئة الإذاعة البريطانية كذلك قبل أن يفوز بها من قبل النقاد والصحفيين.