رسمياً.. هندرسون يقهر دي بروينه ويخطف جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

بعد منافسة شرسة مع النجم البلجيكي كيفين دي بروينه

نجح لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون، في تتويج تألقه مع ليفربول هذا الموسم، بالحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

المنافسة كانت شرسة بتواجد العديد من نجوم البطولة كان أبرزهم البلجيكي كيفين دي بروينه، لكن رابطة الكتاب الرياضيين الإنجليزية "FWA"، اختارت نجم الريدز في النهاية.

وجاء ذلك بعد المستوى المبهر الذي ظهر به هندرسون خلال الموسم الحالي مع ليفربول، ومساعدته الفريق على الفوز بلقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 سنة.

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هندرسون شارك في 30 مباراة مع ليفربول بالدوري هذا الموسم، نجح في هز الشباك 4 مرات وصنع 5 أهداف لصالح فريقه.

وعلى الجانب الآخر نجح دي بروينه في هز الشباك 11 مرة مع مانشستر سيتي قبل نهاية البريميرليج بجولة واحدة، كما صنع 19 هدفاً لصالح فريقه، ويحتاج لهدف آخر فقط لمعادلة رقم تييري هنري مع آرسنال، لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد.

ويتفوق بذلك هندرسون على العديد من النجوم الآخرين، أبرزهم أرنولد وساديو ماني وأليسون بيكر من ليفربول، وكذلك داني إنجز مهاجم ساوثامبتون المتألق، وجيمي فاردي هداف الدوري مع ليستر سيتي، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

وقال هندرسون بعد الحصول على الجائزة:"أريد توجيه التحية في البداية لكل من ساندني ومن قاموا بالتصويت لي من أجل الحصول على هذه الجائزة ولرابطة النقاد".

وأضاف:"يمكنكم النظر لمن فازوا بهذه الجائزة من قبل لتعرفوا أهميتها، ستيفن جيرارد ومحمد صلاح ولويس سواريز، تشرفت باللعب معهم جميعاً".

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وتابع:"الجوائز الفردية تمنحك الشعور بالسعادة بكل تأكيد، ولكنها لا تعني أي شيء لو لم تحصل معها على ألقاب جماعية، لذلك حصولنا على الدوري هذا الموسم يجعل فرحتي تكتمل".