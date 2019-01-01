كالوم هودسون أودوي منبهر بالـ "استثنائي" هازارد

جناح تشيلسي يتحدث عن زميله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي انبهاره بأداء زميله إيدين هازارد خلال مباراة الأمس في البريميرليج، والتي شهدت تألقًا لافتًا للاعب البلجيكي بإحرازه هدفي فوز البلوز على وست هام يونايتد.

وسجل هازارد الهدف الأول بجهد فردي مذهل راوغ به 4 لاعبين قبل أن يُسدد بإتقان نحو المرمى، فيما أضاف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة بتسديدة جيدة من داخل منطقة الجزاء.

وتحدث كالوم عقب المباراة كاشفًا أنه كان يُشاهد أداء زميله بفم مفتوح من شدة الانبهار، مضيفًا "كان شيئًا مجنونًا، هو لاعب استثنائي. نحن جميعًا نعرف قدراته جيدًا. هو لاعب رائع وتلك الأمور متوقعة منه بالطبع".

هازارد يعلق على رحيله لريال مدريد وهدفه مع تشيلسي

"أشاهد وأسمع دومًا عن الأشياء التي يفعلها في التدريبات والمباريات، هو بمثابة مثل أعلى وقدوة يُحتذى به".

الفوز صعد بالبلوز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، متفوقًا على منافسيه في صراع حجز مقاعد دوري الأبطال، وقد وصف كالوم تلك النقاط الثلاثة بالمهمة، مضيفًا في حديثه للموقع الرسمي لتشيلسي "أعتقد أن نقاط اليوم الثلاثة كانت مهمة جدًا. فريقان من منافسينا أهدرا النقاط، لذا كنا بحاجة لهذا الفوز وقمنا بمهمتنا بالطريقة الأفضل".

أتم "عقليتنا كانت صلبة اليوم، كان علينا العمل بجد خلال المباراة وأن نتحلى بالصبر والصلابة. حافظنا على الكرة بحوزتنا والتقدم بها للأمام ولحُسن الحظ سجلنا هدفين".

يُذكر أن كالوم هودسون أودوي أثار جدلًا واسعًا في ناديه خلال يناير الماضي، إذ أراد الانتقال لبايرن ميونيخ الألماني بحثًا عن فرص أكبر للعب، لكن تشيلسي رفض ومازال يُراهن على نجاحه في تجديد عقد اللاعب الذي سينتهي صيف 2020.