هل يُبطل تعاقد الاتحاد مع نجولو كانتي؟ شكوك حول قانونية صفقات السعودية مع تشيلسي والرابطة الإنجليزية تتحرك

خمسة لاعبين مستهدفون من قبل السعودية من قلب تشيلسي وهو ما أثار الشكوك حول هذه التحركات

تشيلسي الإنجليزي أكثر الأندية التي يتردد اسمها حاليًا من قبل الأندية السعودية في ظل استهداف أكثر من لاعب به، للانضمام لدوري روشن، وهو ما دفع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للشك تجاه الأمر.

نادي الاتحاد السعودي تعاقد بالفعل بشكل رسمي مع الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط البلوز، ولا يزال الحديث جاريًا حول احتمالية انتقال ثنائي الفريق نفسه حكيم زياش للنصر خاليدو كوليبالي وروميلو لوكاكو للهلال، وإدوارد مينيدي للأهلي، وربما أكثر من ذلك.

هذه التحركات، وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، دفعت رابطة الدوري الإنجليزي لمخاطبة ملاك تشيلسي، لتقديم ضمانات إضافية مكتوبة بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لم يستحوذ على أي نسبة من ملكية النادي، ولم يكن جزءًا من امتلاك تود بوهلي وكليرليك كابيتال له في عام 2022م.

وأوضحت الصحيفة أن الكثير من الأندية الإنجليزية تشعر بالقلق تجاه الاهتمام المفاجئ من الجانب السعودي بلاعبي البلوز تحديدًا وسط شكوك بتلاعب وتضارب مصالح، لكن المسؤولون في إنجلترا يشعرون بالراحة تجاه الأمر، في ظل عدم وجود مشكلات تتعلق بتضارب المصالح.

وشددت "تليجراف" على أن الثنائي بوهلي وكليرليك أكدا للرابطة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي "لا يشكل جزءًا من هيكل الملكية، و"لن يكون" أيضًا في المستقبل.

يذكر أن بوهلي وكليرليك، بجانب مارك والتر وهانسجورج ويس استحواذوا على النادي اللندني بعد بيعه من قبل مالكه الروسي السابق رومان أبراموفيتش، على خلفية التدخل العسكري من روسيا على أوكرانيا، وأنباء حول علاقة الأخير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتجبره الحكومة البريطانية على عرض تشيلسي للبيع ومغادرة البلاد.