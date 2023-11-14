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هل يؤجل؟ عبد العزيز المريسل يحسم الجدل حول موعد ديربي الهلال والنصر

تامر أبو سيدو
Hilal Nassr SPL GFXGetty Images - Goal AR
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الكلام زاد مؤخرًا عن تأجيل ديربي الرياض 24 ساعة

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حسم الصحفي عبد العزيز المريسل الجدل المثار مؤخرًا حول موعد ديربي الرياض بين الهلال والنصر في دوري روشن السعودي.

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اللقاء الذي يأتي ضمن الجولة الـ15 من البطولة من المفترض حسب الجدول المعلن أن يُقام يوم الأول من ديسمبر القادم على ملعب الدرة في الرياض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كان عدد من الصحفيين والإعلاميين قد أشاروا عبر منصة إكس إلى تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لكن المريسل نفى الأمر تمامًا وأكد إقامة الديربي في موعده المحدد سابقًا.

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الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 35 نقطة ويُطارده النصر على بُعد 4 نقاط متأثرًا بتعثره بالخسارة أمام الاتفاق والتعاون في أول جولتين.

الهلال من المقرر أن يُواجه الحزم خارج ملعبه في الجولة الـ14 من دوري روشن، والتي ستُلعب عقب انتهاء التوقف الدولي، فيما سيستضيف النصر فريق الأخدود في الرياض.

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