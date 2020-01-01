هل ينجح سلاح مانشستر مع الكبار في إسقاط ليفربول؟

مباراة دائماً خارج التوقعات والتكهنات

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول مساء اليوم، في قمة الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

يأمل ليفربول لمواصلة النتائج الرائعة هذا الموسم ويحقق الفوز على غريمه التقليدي، ويقترب أكثر من لقبه الغائب منذ 30 عاماً.

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على الجانب الآخر، يريد الشياطين الحمر، الحصول على نقاط المباراة الثلاث لمواصلة الزحف إلى المربع الذهبي مستغلين تعثر تشيلسي صاحب المركز الرابع.

مباريات الشياطين الحمر مع كبار البريميرليج هذا الموسم، اتسمت بالإثارة وحسمها مانشستر يونايتد لصالحه، في مفاجآت غير متوقعة في ظل مستوى الفريق المتذبذب.

ولعل أبرز تلك المباريات، كانت مباراة الفريقين بالدور الأول والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وكان مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي استطاع إيقاف انتصارات الريدز هذا الموسم، ومنها أيضاً حسم ديربي مانشستر الشهر الماضي بهدفين لهدف على حساب أبناء المدرب جوارديولا.

مانشستر يونايتد يستخدم سلاحاً هذا الموسم أمام الكبار، كان له تأثير السحر في فوز الفريق على توتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي وليستر سيتي، على عكس مبارياته مع الفرق من وسط وقاع الجدول التي فرط في العديد من النقاط أمامهم.

الهجمات المرتدة واستغلال المساحات في خطوط الفرق الكبيرة، جعل مانشستر يونايتد يستطيع التغلب على تشيلسي برباعية مطلع الموسم الحالي، ومن بعدها الفوز على ليستر والتعادل أمام ليفربول والفوز على سيتي وتوتنهام.

تعتمد خطة مانشستر يونايتد أمام الفرق التي تهاجمه، على الصمود الدفاعي ومن ثم هجمة مرتدة عن طريق راشفورد ودانيال جيمس ومارسيال في خطف الأهداف، في المباريات السابق ذكرها.

وفي المقابل دفاع ليفربول بقيادة أليسون وفان دايك، هو الأقوى في الدوري حتى الآن باستقباله 14 هدفاً فقط، ويتصف بالصلادة وصعوبة الاختراق بالإضافة إلى القوة البدنية للاعبين التي ستصعب على مانشستر يونايتد مهمته، خاصة في ظل إصابة أهم لاعبيه وغيابه عن اللقاء ماركوس راشفورد.

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والآن يبقى السؤال، هل يستطيع أبناء المدرب سولشاير استخدام سلاحهم أمام ليفربول أم يكن لدفاع الريدز رأي آخر؟.