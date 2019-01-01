هل ينجح الزمالك في الحفاظ على حظوظه بالدوري والكونفدرالية؟

الزمالك يدخل مواجهات قوية خلال الأسبوعين المقبلين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يدخل فريق الزمالك مرحلة هامة من الموسم الكروي له خلال الأسبوعين المقبلين، بلعب مباريات غاية في الأهمية بالنسبة لبطولتي الكونفدرالية والدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره نصر حسين داي الجزائري، الأحد المقبل، ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وكان بعد أن ابتعد الزمالك بشكل كبير عن التأهل إلى الدور الثاني من البطولة الإفريقية، إلا فوزه في مباراتين أمام بترو أتلتيكو الأنجولي وجورماهيا الكيني جدد آماله مرة أخرى بل تصدر ترتيب مجموعته.

ويعد للزمالك 3 سيناريوهات للصعود إلى الدور المقبل من البطولة الإفريقية، حيث يصعد بشكل مباشر في حالة الفوز أو التعادل دون النظر إلى مواجهة بترو أتلتيكو وجورماهيا.

وبالنسبة للهزيمة فسينظر وقتها الزمالك إلى نتيجة المباراة الأخرى حيث يجب أن تنتهي بالتعادل لضمان صعود الأبيض إلى الدور المقبل من الكونفدرالية.

وفي بطولة الدوري ينتظر الزمالك مباراتين في غاية الأهمية قد تقلب تصدره للدوري الذي ظل مستمرًا طوال الأشهر الماضية، إلى وصافة في حالة عدم الفوز في كلاهما.

ويواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب، يوم 20 مارس الجاري في المباراة التي تأجلت من يوم 14 من نفس الشهر، خاصًة وأن ذئاب الجبل حقق الفوز على الأهلي ضمن منافسات الدور الثاني.

ففي حالة فقدان الزمالك أي نقاط أمام المقاولون ودخول مواجهة الأهلي يوم 30 مارس الجاري، في لقاء قمة الكرة المصرية، سيكون من الصعب التفريط في الفوز أو على أقل تقدير الخروج بتعادل حتى يؤمن الصدارة.

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فبذلك فسيكون موسم الزمالك محفوف بالمخاطر خلال الأسبوعين المقبلين بشكل كبير، حيث ترغب الجماهير في استمرار الانتصارات حتى يتواجد اللاعبين على منصات التتويج في نهاية الموسم الجاري.