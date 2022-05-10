هل ينتقل مبابي إلى ريال مدريد أم يبقى في باريس سان جيرمان؟ كيلور نافاس يجيب

التقطت الصور للنجم الفرنسي كيليان مبابي في مدريد الإثنين، هذا ما ضاعف مستوى التقارير التي تربط اللاعب بريال مدريد.

المهاجم كان في مدريد برفقة كل من أشرف حكيمي وكيلور نافاس أيضًا وتناول مع جمع أكبر وجبة العشاء، ولو لم يبد في الكثير من الصور التي ظهر فيها حكيمي وشقيقه بشكل أكبر.

ماذا قال كيلور نافاس عن مستقبل كيليان مبابي؟

نافاس أدلى بتصريحات لـ"كادينا سير" حول مستقبل مبابي، قال فيها: "كنت أود أن أتحدث لكم عن كيليان (مبابي) ولكنني لا أملك أدنى فكرة سوى أنني أتمنى أن يبقى معنا".. وأضاف: "تحدثت معه؟ هذه أمور تظل شخصية".

الحقيقة التي لا مفر منها هو أنه مع حسم انضمام إيرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي، سيكون كيليان مبايي الهدف الأكثر سخونة في الميركاتو الصيفي المقبل، سواء بالنسبة للأندية، أو بالنسبة لعناوين الصحف بطبيعة الحال.

الفرنسي إلى الآن تجاهل كل عروض باريس سان جيرمان لتجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وحينها سيكون الباب مفتوحًا لريال مدريد الذي وصل إلى اتفاق ضمني مع اللاعب وفق التقارير، ولكن لا يزال باريس سان جيرمان متشبثًا بالأمل في بقاء نجمه معه لمدة تعاقد جديدة.

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