هل ينتقل توماس بارتي إلى آرسنال؟ والده يُجيب

تصريحات واضحة تحسم الجدل..

أعلن والد توماس بارتي، لاعب أتلتيكو مدريد ، أن الأندية التي تسعى للتعاقد مع نجله عليها دفع الشرط الجزائي في عقده مع الروخيبلانكوس، مؤكدًا على أنه سيدعم أي قرار سيتخذه ابنه في النهاية.

وارتبط بارتي على مدار الأشهر الماضية بالانضمام إلى أكبر أندية قارة أوروبا بعد التألق اللافت للنظر رفقة كتيبة دييجو سيميوني، ولعل آرسنال هو النادي الأكثر سعيًا واهتمامًا بالظفر بخدماته.

باريس سان جيرمان ويوفنتوس كانا من ضمن الطامحين في التعاقد مع بارتي أيضًا، وبحسب جاكوب والده، فإن الـ50 مليون يورو الموجودين في عقده مع أتلتيكو هم الوسيلة الوحيدة لإخراج الدولي الغاني من واندا ميتروبوليتانو.

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جاكوب في تصريحات للصحافة قال "وضع أتلتيكو شرطًا جزائيًا في عقد ابني، لذا فأي فريق مهتم به عليه ببساطة أن يدفع هذا المبلغ".

كما أضاف "لا يُشترط أن يكون هذا الفريق هو آرسنال على وجه التحديد. ابني كبير بما فيه الكفاية ليقرر بشأن أي انتقال محتمل، وسأُظهر له دعمي مهما كان القرار".

ويُعد بارتي البالغ من العمر 26 عامًا رقعة أساسية في فريق سيميوني، حيث شارك هذا الموسم في 35 مباراة بين الدوري الإسباني والكأس ودوري أبطال أوروبا وبطولة السوبر، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة واحد.

يستعد أتلتيكو حاليًا لاستئناف منافسات الليجا بدايةً من يوم الأحد المقبل بمواجهة أتليتيك بلباو بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، بينما سيلتقي آرسنال يوم 17 يونيو مع مانشستر سيتي في افتتاح عودة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أن آرسنال قد لا يتمكن من تلبية مطالب أتلتيكو بـ50 مليون يورو في ظل الأزمة الاقتصادية بكرة القدم نتيجة فيروس كورونا، حيث تحاول الإدارة حاليًا تخفيض النفقات قدر المستطاع ولا يتوقع أن تقوم بصفقات كبيرة هذا الصيف.