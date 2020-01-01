هل ينتظر كريستيانو رونالدو مولودًا جديدًا؟

مؤشرات من صديقة رونالدو توحي بذلك

أثارت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، الجدل بصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام" والتي تلمح لانتظارها مولودًا جديدًا.

جورجينا هي صديقة رونالدو منذ 2017 والتي أنجبت له طفلين ليمتلك صاروخ ماديرا 4 أطفال.

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وقضت جورجينا مع رونالدو فترة الحجر الصحي وظهرت في مقطع للفيديو وهي تقص شعر الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال.

ونشرت عارضة الأزياء من أصول أرجنتينية صورة عبر حسابها بموقع "انستجرام" وهي تحمل خاتم يشبه خواتم الزواج، كما وضعت يدها على بطنها.

وكان كان نشرت صورة من قبل وعلقت بكلمة "طفلة" مما قد يشير إلى إمكانية حملها في طفلة ليكون المولود الخامس لكريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو عاد إلى تدريبات يوفنتوس كما خضع للفحص الطبي للكشف عن إصابته بفيروس كورونا مساء الأربعاء الماضي وظهرت النتيجة سلبية.

وبعد ظهور نتائج جميع اللاعبين سلبية، فسوف يتجه إلى مرحلة جديدة في التدريبات والتدرب في مجموعات أكبر.

جدير بالذكر أنّ رونالدو قضى فترة التوقف في جزيرة ماديرا بالبرتغال – مسقط رأسه – قبل أن يعود إلى تورينو ويقضي فترة حجر صحي.