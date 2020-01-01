رونالدو يعود إلى تدريبات يوفنتوس بعد انتهاء الحجر الصحي

رونالدو ينهي حجره الصحي الثلاثاء ويعود إلى كونتيناسا بعد غياب قارب الـ 3 أشهر

سيعود كريستيانو رونالدو إلى مركز تدريبات يوفنتوس "كونتيناسا" الثلاثاء المقبل بعد إنهاء فترة الحجر الصحي التي يقضيها في تورينو.

وعاد رونالدو إلى تورينو قادمًا من البرتغال، وبناء على ذلك انطبقت عليه شروط العائدين من بلدان أخرى إلى إيطاليا وقضى فترة حجر صحي لمدة 14 يومًا.

ويستعد يوفنتوس للعودة إلى التدريبات الجماعية تمهيدًا لعودة نشاط كرة القدم، تلك التي سينضم لها رونالدو يوم الثلاثاء المقبل بعد أن يخضع للفحص.

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وسيكون الأسبوع المقبل هو الحاسم بشأن استئناف النشاط، وذلك على الرغم من توالي الإصابات بين صفوف العديد من الأندية واللاعبين.

وعاد رونالدو إلى تورينو في الرابع من مايو الماضي، على متن طائرة خاصة قادمة من جزيرة ماديرا البرتغالية بعد أن واجه بعض المشاكل بسبب إغلاق المجال الجوي.

ويعد رونالدو أحد أبرز الرياضيين وأكثرهم قدرة على الحفاظ على اللياقة البدنية والاهتمام بها في أحلك الظروف وأكثرها صعوبة وتعقيدًا.

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يذكر أن رونالدو قد ظهر في العديد من مقاطع الفيديو خلال فترة التوقف وهو يقوم بالعديد من التمرينات في المنزل لكي لا يفقد لياقته.