هل يلعب حجازي أمام الهلال؟ رئيس الاتحاد يُجيب ويُعلق على شكوى النصر

أبدى أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد ثقته في جميع لاعبي الفريق وقدرتهم تعويض غياب أي لاعب، وذلك في إطار رده على سؤال يتعلق بقدرة المدافع المصري أحمد حجازي مواجهة الهلال في الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا وبفارق 11 نقطة عن الهلال الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين سيخوضهما قبل مواجهة المتصدر في منتصف مايو القادم، وهي مواجهة ستكون حاسمة للغاية حال نجح الفريق العاصمي في تقليل الفارق قبلها إلى 5 نقاط.

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حجازي الغائب عن الاتحاد منذ يناير الماضي للإصابة عاد إلى جدة قبل يومين بعدما أنهى بنجاح برنامجه العلاجي والتأهيلي، ويستعد حاليًا لخوض عدة تدريبات انفرادية قبل المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه.

الحائلي سُئل خلال برنامج "ملعب SBC" عن موعد عودة حجازي، فأجاب "هو الآن في مرحلة الاستجابة للعلاج ولا نعلم إن كان سيعود أمام الفتح أو الهلال، وقتما يكون جاهزًا سيلعب ولدينا ثقة كبيرة في زملائه اللاعبين، لدينا مجموعة كبيرة وقادرون على تغطية غيابه".

الرئيس الشاب تطرق إلى الحديث عن شكوى النصر ضد ناديه واتهامه إياه بتحريض عبد الرزاق حمدالله لفسخ عقده والرحيل عن العالمي، وقد قال "القضية منظورة أمام الاتحاد السعودي لكرة القدم، نثق به وبالمؤسسة الرياضية، لو كان هناك حق لنادي النصر سيأخذه ولو لنا حق سنأخذه كذلك".

يُشار إلى أن النصر فسخ عقد حمدالله في نوفمبر الماضي من طرف واحد وبأسباب تحفظ له حقوقه القانونية، وقد انضم اللاعب بعدها للاتحاد في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الشتوي ويُقدم أداءً ممتازًا مع العميد.