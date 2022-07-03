هل يلعب برشلونة في كامب نو موسم 2022-23؟ وما موعد انتقاله؟

سيبدأ برشلونة في تجديد ملعب كامب نو هذا الصيف، وذلك بعد الحصول على الموافقة من الجهات المختصة.

في عام 1957، تم افتتاح ملعب كامب نو الخاص بنادي برشلونة، وبعد العديد من التجديدات أصبح الملعب الأكبر في أوروبا بسعة تقترب من 100 ألف مشجع.

بعد سنواتٍ كثيرة، وتحديدًا في 2022، أعلن النادي الكتالوني عن تسمية جديدة لملعبه هي سبوتيفاي كامب نو، وسيتم اعتماد التسمية الجديدة بدايةً من موسم 2022-2022، بعد أن أبرم النادي اتفاقية رعاية مع الشركة.

بحسب الاتفاقية، ستعمل الشركة الراعية على تجديد ملعب الكتلان، وهو ما سيدفعهم للعب خارج قواعدهم خلال فترة العمل عليه، فمتى ينتقل برشلونة من ملعب كامب نو؟ وأين سيلعب مبارياته في الموسم القادم 2022-2023؟

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هل يلعب برشلونة في كامب نو موسم 2022-23؟

سيبقى برشلونة في ملعبه كامب نو الموسم القادم، وذلك رغم التسمية الجديدة للملعب والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بتجديده، لكن سيتم استعمال نصف طاقته الاستيعابية فقط.

أصدر النادي بيانًا عن الاتفاقية جاء فيه: "ستبدأ أعمال التجديد في كامب نو مركز مشروع إسباني في يونيو القادم، وذلك بعد خروج التصاريح اللازمة".

"سيركز العمل على المستوى الأول والثاني الجوانب التكنولوجية محيط الاستاد والتحضر الخارجي.

"ستشمل الإجراءات داخل كامب نو هدم الهيكل الإضافي في منطقة الهدف الجنوبي حيث يقع المركز الطبي، وأعمال الترميم، ومكافحة الكربنة والعزل المائي للمدرجات، فضلاً عن التشطيبات الهيكلية وتحسين وتجديد إعادة النقل الأنظمة".

أضاف برشلونة بشأن قرارهم تأجيل خطط التجديد الخاصة بهم لمدة عام: "كما قال الرئيس جوان لابورتا قبل بضعة أسابيع، نظرًا لعدم اليقين الناتج عن الحرب في أوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بالتكلفة وتوفر المواد، كإجراء احترازي يجب مراعاة المبدأ من أجل تقليل المخاطر وحماية إيرادات الموسم المقبل، ولكن بأقل تأثير ممكن على جدول الأعمال.

"وبالتالي، سيستمر هدم الطبقة الثالثة في صيف عام 2023، الأمر الذي سيكسب الوقت نظرًا لعدم اليقين الحالي في الأسعار، وسيضمن إمكانية تشغيل كامب نو بكامل طاقته تقريبًا في الموسم المقبل، مع الاضطرار إلى لعب موسم 2022-23 بسعة 50٪ فقط ".

متى ينتقل برشلونة من ملعب كامب نو؟

سينتقل برشلونة من ملعب كامب نو في موسم 2023-24، وسيلعب في ستاد لويس كومبانيس الأولمبي، حيث يلعب ملعب الكتلان أعمال البناء طوال الموسم بهدف عودته بنصف طاقته في الموسم التالي.

يقع الملعب هو مونتجويك ببرشلونة، وتبلغ سعته أكثر من 55 ألف مشجع، وكان الملعب الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية عام 1992.

أكد الكتلان أن أعمال التجديد ستستكمل في وقت لاحق في 2025-26، مع وضع شاشة جديدة تكشف الملعب بزاوية 360 درجة في التصميم النهائي.