هل يلحق بمباراة ريال مدريد؟ بيب جوارديولا يوضح حالة كيفين دي بروينه

جوارديولا يوضح تحديث إصابة دي بروينه

تحدث مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن لاعب خط الوسط، كيفين دي بروينه، موضحًا حالة البلجيكي بعد الإصابة.

وتعرض دي بروينه للإصابة في مباراة فريقه ضد آرسنال، وعليه فضل جوارديولا راحة اللاعب أمام فولهام.

وتحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة وست هام، قائلًا:" بدأ كيفين التحرك لكنه لم يتدرب مع الفريق، لدينا تدريبات بعد ساعات قليلة وسنرى".

وأضاف:" أما ناثان أكي فتدرب معنا بالأمس بعد التعافي. من الجيد بالنسبة لهالاند وللفريق تحطيم الأرقام القياسية، وأعتقد أنه سيسجل المزيد من الأهداف".

وسجل النرويجي، إرلينج هالاند هدفه ال50، من ركلة جزاء في مباراة فريقه ضد فولهام، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-1.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة وست هام غدًا، على ملعب الاتحاد، في حين يواجه ريال مدريد بسانتياجو برنابيو في التاسع من مايو الجاري.