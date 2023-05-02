هل يلحق بمباراة ريال مدريد؟ بيب جوارديولا يوضح حالة كيفين دي بروينه

هاجر الحجار
|
Kevin De Bruyne Manchester City 2022-23Getty
مانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتازإيرلينج هالاندكيفين دي بروينجوزيب غوارديولا

جوارديولا يوضح تحديث إصابة دي بروينه

تحدث مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن لاعب خط الوسط، كيفين دي بروينه، موضحًا حالة البلجيكي بعد الإصابة.

وتعرض دي بروينه للإصابة في مباراة فريقه ضد آرسنال، وعليه فضل جوارديولا راحة اللاعب أمام فولهام.

وتحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة وست هام، قائلًا:" بدأ كيفين التحرك لكنه لم يتدرب مع الفريق، لدينا تدريبات بعد ساعات قليلة وسنرى".

وأضاف:" أما ناثان أكي فتدرب معنا بالأمس بعد التعافي. من الجيد بالنسبة لهالاند وللفريق تحطيم الأرقام القياسية، وأعتقد أنه سيسجل المزيد من الأهداف".

وسجل النرويجي، إرلينج هالاند هدفه ال50، من ركلة جزاء في مباراة فريقه ضد فولهام، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-1.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة وست هام غدًا، على ملعب الاتحاد، في حين يواجه ريال مدريد بسانتياجو برنابيو في التاسع من مايو الجاري.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

496217 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
496217 الأصوات

اختيارات المحررين